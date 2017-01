Oberndorf Fünf Einbrüche am Silvesterabend

In den frühen Abendstunden nutzten sie die Abwesenheit der Hausbewohner, um Fenster und Terrassentüren aufzuhebeln und in einem Fall eine Fensterscheibe einzuschlagen. Sie durchwühlten vom Keller bis zum Dach die Gebäude im Aspenweg und den Straßen Grundhäuser sowie Im Bletzenfeld. In einem Haus im Aspenweg schnitten sie mit einer Flex die Rückwand eines Tresors auf.

Der insgesamt entstandene Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Der erste Einbruch wurde kurz nach 19 Uhr festgestellt, so dass die Polizei davon ausgeht, das der Tatzeitraum zwischen 18 und etwa 20 Uhr liegt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07423/8 10 10.