Oberndorf Firma Paul Bippus beweist Treue zum Standort

Die Tinte auf dem Kaufvertrag war gerade trocken, da trafen sich die beiden Geschäftsführer Hans-Werner und Klaus Bippus mit dem Ersten Beigeordneten der Stadt Oberndorf, Lothar Kopf, und dem Bochinger Ortsvorsteher Martin Karsten auf ihrem neuen Besitz in Rankäcker. 35.000 Quadratmter Fläche haben sie erworben, um eine dritte Einheit der Paul Bippus GmbH+Co KG in Angriff zu nehmen. Nach Epfendorf und Boll wird es nun in Bochingen einen weiteren Standort der 1958 gegründeten Firma geben, die in den vergangenen 20 Jahren extrem exandiert ist und sich am Weltmarkt als Zulieferer für die Automobilindustrie einen Namen gemacht hat. Diese Position zu behaupten, erfordere die Bereitstellung ausreichender Produktionskapazitäten und ein hohes Maß an Flexibilität, um auf sich ändernde Faktoren in einem sensiblen Wirtschaftsgeflecht reagieren zu können.

Zuständig für das Ressort Wirtschaftsförderung und somit Ansprechpartner für das gesamte Oberndorfer Firmengeflecht, begrüßte Lothar Kopf die Entscheidung, das neue Werk in Rankäcker zu bauen. Angesichts dessen, dass die Firma 25 Ausbildungsplätze und zwei BA-Stellen anbietet und gleichzeitig zu den beiden größten Arbeitgebern in Oberndorf zähle, verwies der Erste Beigeordnete auf die Bedeutung der Entscheidung, dem Standort Oberndorf treu zu bleiben.

Bereitwillig stellten sich Hans-Werner und Klaus Bippus den Fragen, die sich mit der Firmenphilosophie, den Standortwechseln innerhalb Oberndorfs, der Expansion, den wirtschaftlichen Prognosen, persönlichen Zielvorstellungen, aber auch mit den Rahmenbedingungen beschäftigten, welche die Auftraggeber festlegen und so die Firmen zum Handeln zwingt. So war zu erfahren, dass in Epfendorf und Boll bislang 580 Mitarbeiter im Dreischichtbetrieb Teile für die Diesel- und Benzin-Einspritzung, Abgasbehandlung, ABS-Systeme und Lenkung produzieren.