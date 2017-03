Oberndorf Familienvater tot: Hintergründe völlig unklar

Oberndorf - Schock an einem Sonntagmorgen, der so gar nicht zu einem Drama zu passen scheint: Ein 52-jähriger Familienvater wird gegen 10 Uhr tot in einem Einfamilienhaus in Aistaig, einem Stadtteil von Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil), aufgefunden. Die 49-jährige Mutter und der 13-Jährige Sohn werden schwer verletzt und laut Aussage der Polizei "stark blutend" ins Krankenhaus gebracht.