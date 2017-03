Oberndorf Eschensterben: L 415 ist gesperrt

Seit Montag ist die Straße nun für die Arbeiten gesperrt. Lediglich der Linienbusverkehr darf passieren. Mehrere Schilder und Absperrbaken machen darauf aufmerksam. Einige Autofahrer hält dies indes nicht auf. Dabei kommen sie meist nicht weit. Denn die Arbeiter lassen die uneinsichtigen Verkehrsteilnehmer so lange warten, bis ein Bus kommt. Erst dann dürfen sie weiter fahren, berichtet Moch. Denn jedes Gefährt behindere natürlich die Arbeiten.

Ohne die ständigen Störungen ginge es sicherlich schneller voran, meint der Revierleiter. Eine Umleitung des Linienverkehrs über Altoberndorf sei leider nicht möglich. Die Fahrzeiten kämen dadurch zu sehr durcheinander. Auch die Anlieger der Eichendorffstraße können nach wie vor zu ihren Häusern fahren.

Trotz der Unterbrechungen will die beauftragte Firma bis Samstag zumindest mit jenen Arbeiten fertig sein, für die die Straße gesperrt werden muss. Am Nachmittag soll die Kehrmaschine über die L 415 fahren und am Abend dann wieder der Verkehr darüber rollen.

Mit der Maßnahme in Richtung Boll ist es allerdings nicht getan. Eine weitere Aktion ist im Herbst geplant – dann ist der Wald an der Straße zwischen der Oberstadt und dem Lindenhof dran. Eigentlich, erklärt Moch, sollte dieser Hieb bereits im vergangenen Jahr über die Bühne gehen. Durch die Großbaustelle am Rondell habe man aber von weiteren Sperrungen Abstand genommen, um die Verkehrsteilnehmer nicht noch zusätzlich zu belasten.

Aufgeforstet wird nach dem Fällen übrigens nicht mehr. Wenn die Eschen erst einmal weg sind – sie machen rund 80 Prozent der Baumbestandes an der L 415 aus – bleiben Buchen, ein paar Kirschen und Ahornbäume übrig.

Die Natur soll den Wuchs von unten her dann selbst regeln.