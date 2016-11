Oberndorf Brauerei-Abriss beginnt: Mitarbeiter erinnern sich

"Natürlich berührt es mich, wenn die Abfüllerei abgerissen wird. Fast 40 Jahre stellt man ja nicht einfach so beiseite." Siegfried Lang war von 1961 bis 2000 Braumeister in der Neckarstadt, die letzten 20 Jahre in verantwortlicher Position. Gebürtig im Kreis Gummersbach ist er damals der Arbeit wegen nach Oberndorf gezogen.

Der Duft des Bierbrauens lag früher ständig über der Oberstadt. Täglich wurde hier gebraut. Siegfried Lang oblag, die Qualität und den Geschmack möglichst gleichbleibend zu halten. Denn die Qualität des Wassers, des Hopfens und des Malzes änderte ja sich ständig, erinnert sich der heute 79-Jährige. Also galt es, mit offenen Augen und sensibler Nase durch die Brauerei zu gehen. Unter seiner Ägide wurde Ende der 1960er-Jahre eine eigene Betriebskontrolle eingeführt.

Für Siegfried Lang und seine Familie war das Brauerei-Areal nicht nur Arbeitsstätte, sondern auch Heimat. Gemeinsam mit seiner Frau und den beiden Kindern hat er dort viele Jahre in einer der betriebseigenen Unterkünfte gewohnt. Er war deshalb vor wenigen Tagen nochmals auf dem Gelände und hat sich von einem Mitarbeiter der Abbruchfirma die anstehenden Arbeiten erklären lassen. Seine Frau hat den jetzigen Zustand mit dem Fotoapparat festgehalten – zur Erinnerung.