Oberndorf Abschied in die wohlverdiente Rente

Bevor die Salatovic’ sich entschlossen, den Betrieb im Freibad zu übernehmen, führten sie viele Jahre lang den Tante-Emma-Laden mit Postagentur in Bochingen. Kein Wunder also, wenn die Zwei aus dem Hallosagen auf dem Freibadgelände nicht mehr herauskommen. Es gibt wohl wenige Oberndorfer, die die beiden nicht kennen. Ab und zu bekommen sie von ihren Gästen zum Saisonende oder zum Geburtstag sogar einen Blumenstrauß als Dankeschön überreicht.

Ob Brathähnchen, Cevapcici, ein kühles Hefeweizen oder ein Schokoeis, am Kiosk gibt’s zur Bestellung stets ein freundliches Lächeln und ein paar nette Worte von Matilde Salatovic dazu. Und wenn ein Dreikäsehoch für den Lutscher mal ein paar Cent zu wenig auf den Tresen legt, dann ist das auch kein Problem. "Wir leben von den Kindern", sagt Matilde Salatovic und meint dies durchaus auch im übertragenden Sinne. "Sie sind doch unsere Zukunft."

Von morgens acht bis abends neun schmeißen die Salatovic’ in der Hochsaison des Freibads täglich den Kiosk. Janko Salatovic arbeitete bis zu seiner Pensionierung im Winter noch zusätzlich bei der Firma Beck in Beffendorf. Seine Frau ist aktuell stundenweise bei einer Bäckerei beschäftigt. Da heißt es dann: Um drei in der Früh aufstehen, in den Laden und anschließend weiter zum Kiosk. Das schaffe sie auf Dauer einfach nicht mehr.

Stammgäste essen hier gerne zu Mittag

Ihre Stammgäste – und davon gibt es einige – werden es bedauern. Denn nicht erst seit der Erfindung des legendären Hippieweckens lassen viele Freibadgäste zu Hause schon mal die Küche kalt und essen stattdessen auf der Freibadterrasse.

Vor einigen Jahren sei ihnen die Stadtverwaltung entgegengekommen. Wer nur etwas essen oder trinken möchte, muss keinen Freibadeintritt bezahlen. Das werde durchaus genutzt. "Wir achten aber auch drauf, dass diese Gäste dann wirklich nicht baden gehen."

Die Salatovic’ selbst tauchen nur noch selten in die kühlen Fluten des Freibadbeckens ein. Früher sind sie am Abend ab und zu ins Wasser gesprungen. Mittlerweile aber seien sie zur Feierabendzeit zu müde.

Wenn sie erst einmal in Rente sind, findet man Matilde und Janko Salatovic womöglich gemütlich auf der Liegewiese entspannen.