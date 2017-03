Oberndorf a. N. Zwischen Wittenberg und Württemberg

Oberndorf/Schramberg. Hans-Dieter Frauer hält am Freitag, 24. März, 18.30 Uhr, in der evangelischen Stadtkirche Oberndorf nicht einfach einen Reformationsvortrag, sondern der Publizist aus Herrenberg greift mit scharfem Blick und spitzen Fingern das Besondere heraus, heißt es in einer Mitteilung. Mit dem Titel "Zwischen Wittenberg und Württemberg" fragt er, was vor Ort von der Reformation angekommen ist. Schließlich ist Württemberg hier durchaus seinen eigenen Weg gegangen – bis heute. Und dennoch ist und bleibt Württemberg "typisch evangelisch".

Neben etwa einer Stunde informativem Input gibt es Informationen aus der Landessynode und viel Zeit für Gespräche und Begegnungen bei einem Empfang. Für das leibliche Wohl sorgt der Förderverein des evangelischen Jugendwerks Sulz. Musikalisch umrahmt wird der Abend von Posaunenbläsern des Bezirks. Veranstalter ist die ChristusBewegung "Lebendige Gemeinde" im Kirchenbezirk Sulz. Der Eintritt ist frei.