Oberndorf a. N. Zwischen Brandt und Beethoven

Beeindruckend war auch der Komplex der Telekom, einer der größten Arbeitgeber in Bonn mit mehreren tausend Arbeitnehmern. Der zweite Tag galt einer Wanderung im Siebengebirge. Hier wurde der Sieben-Gipfel-Rundweg durchwandert. Der Abschlusstag galt einem Besuch des Willi Brand-Hauses in Unkel sowie der Grabstätte von Konrad Adenauer in Rhöndorf mit anschließender Rückreise über das Ahrtal, die Pfalz und Frankreich.