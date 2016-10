Oberndorf a. N. Zuschauer erleben hautnah ein realistisches Szenario

Während die Fachleute, die in bemerkenswerter Zahl vertreten waren, mit Bürgermeister Hermann Acker die Aktionsorte in Augenschein nahmen, kommentierte Daniel Danner vor dem Gemeindehaus das Gesamtgeschehen. Dass die Kippfenster eine schnelle Menschenrettung über die Leiter ins Freie verhindern, bedurfte keiner Worte. Doch was die Atemschutzgeräteträger zusätzlich zu den rund 26 Kilogramm (Kleidung und Pressluftflasche) alles mit sich schleppen müssen, wurde vom Stadtbrandmeister eindrucksvoll demonstriert. Zu Beginn konnte man auch den Notruf verfolgen und anhand der Antworten von Pfarrerin Heinzmann nachvollziehen, welche Fragen man in dieser Situation ruhig und sachlich beantworten sollte, damit die Leitstelle Rottweil die richtige Entscheidung treffen kann bezüglich der Einsatzfahrzeuge, Gerätschaften und Manpower.

Die sehr positive Übungskritik durch Dieter Flügge bestärkte den Bürgermeister in der Gewissheit, dass die Stadt Oberndorf auf ein "sehr gutes Brandschutzkonzept zurückgreifen kann". Acker sprach die Anpassung an sich ständig ändernde Gegebenheiten in der Feuerwehrtechnik, insbesondere das hohe Maß an Fortbildungsveranstaltungen an. Doch nur diese Kontinuität in allen Abteilungen garantiere die gesamtstädtische Verlässlichkeit durch gemeinsame Schlagkraft, die im Ernstfall eingefordert werde. "Feuerwehr, Familie, Freizeit und Firma" – diese "vier F" setzte Ortsvorsteher Wolfgang Schittenhelm in Relation und gab damit Anlass nachzudenken, wie stark doch das eine in das andere übergreift.