Oberndorf a. N. Zum Weihnachtsmarkt nach Heidelberg

Wegen vieler Aktivitäten von unterschiedlichen Gruppen im Herbst hat sich die "Aktion Frohes Alter" entschlossen, anstelle eines Herbstausfluges wieder eine Ausfahrt zu einem Weihnachtsmarkt anzubieten.

Der Weihnachtsmarkt in Heidelberg findet auf verschiedenen Plätzen in der Altstadt statt. Auf dem Universitätsplatz mit fast 70 Buden findet sich auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt alles, was Freude macht, heißt es in einer Mitteilung. Auf dem Marktplatz präsentieren sich neben Händlern und Gastronomen auch Vereine und Schulen mit Projekten.

Der Lions Club lädt für den guten Zweck zu einem gemeinsamen Foto in das "Haus des Weihnachtsmannes" ein. Am Marktplatz gibt es ein Kinderkarussell und eine große Weihnachtspyramide mit Holzfiguren der Heidelberger Geschichte.