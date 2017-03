Oberndorf a. N. Zukünftiges Leben an christlichen Werten orientieren

Das Doppelgebot der Liebe, nämlich Gott lieben und den Nächsten lieben, stellte Romppel in den Mittelpunkt seiner Predigt an die jungen Konfirmanden. In diesen einen Satz habe Jesus zusammengefasst, was der christliche Glaube bedeute, und er setze dabei die Liebe des Einzelnen zu sich selbst einfach voraus, auch wenn das manchmal gar nicht so einfach sei.

Darüber hätten die Konfirmanden im Unterricht nachgedacht und sich mit verschiedenen Fällen von Nächstenliebe befasst. "Wenn wir unseren Nächsten lieben, dann lieben wir auch Gott", sagte Romppel. Der Segen am Konfirmationstag soll ihnen zeigen, dass Gott sie liebe. Er bat die Konfirmanden, an den Aufgaben der Kirchengemeinde teilzuhaben. Die Jugendlichen erhielten das Jubiläumsbuch "100 Jahre Evangelische Stadtkirche in Oberndorf".

Ein Grußwort der "Goldenen" an die Konfirmanden richteten Wolfgang Lehrke und Steffie Vollmer. Sie ermutigten jungen Menschen, sich in ihrem Leben an christlichen Werten zu orientieren. Ähnlich äußerte sich Torsten Zühlsdorff, der Vorsitzende des Kirchengemeinderats. Er meinte, sie sollten vor den Problemen dieser Welt nicht einknicken, sondern sich Jesus anvertrauen. Für ihren weiteren Lebensweg wünschte er ihnen Gottes Segen. Romppels Dank galt allen Beteiligten des Festgottesdienstes, insbesondere dem Organisten Michael Link sowie dem von diesem geleiteten Kirchenchor, zudem der Kirchenband "Oifach so".