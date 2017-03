Bürger, die eine öffentliche Sitzung des Gemeinderatsausschusses besuchen wollen, sollten tunlichst nicht zu spät kommen. Sonst geht es ihnen wie am Dienstag einem interessierten Oberndorfer. Der öffentliche Teil des Verwaltungsausschusses war nämlich schon nach zehn Minuten beendet. Die Öffentlichkeit mithin ausgeschlossen. Das passiert in der Neckarstadt gelegentlich. Gibt es in Oberndorf weniger zu beraten, als in den umliegenden Gemeinden? Oder finden die Diskussionen womöglich hinter verschlossenen Rathaustüren statt? Beschlüsse werden dann allenfalls noch im öffentlichen Teil des Gemeinderats bekanntgegeben? Eine interessante Form von Demokratie und Bürgerbeteiligung. Der kommunalpolitisch Interessierte trollt sich wieder. Nächstes Mal, sagt er grinsend, will er pünktlich sein. Nicht, dass er noch was verpasst.