Oberndorf a. N. Ziel ist eine "Fairtrade-Schule"

Zusammen mit ihren Lehrern Nicolas Trick und Ann-Kathrin Menz haben sie sich zur "Eine-Welt-AG" zusammengefunden und treffen sich seit Beginn des Schuljahrs einmal wöchentlich, um ihr Projekt zu verwirklichen. Viele verschiedene Aktionen, so die Idee, sollen das Bewusstsein einer solidarischen Gemeinschaft an der Schule verstärken.

In den vergangenen Tagen haben die zwölf Schüler einen Stand auf dem Oberndorfer Weihnachtsmarkt vorbereitet, wo sie gegenüber der "Bodega" heute von 13 bis 21 Uhr und morgen von 12 bis 18 Uhr Upcycling-Produkte verkaufen wollen: Selbst gegossene Kerzen, weihnachtliche Windlichter oder Adventskalender in der Streichholzschachtel sind Beispiele, wie sich der Nachhaltigkeitsgedanke ganz praktisch umsetzen lässt. Auch frittierte "Kartoffel-Locken" aus regional angebauten Kartoffeln werden angeboten.

Der Verkauf auf dem Weihnachtsmarkt ist jedoch nur ein Schritt auf dem Weg zu einem größeren Ziel. "Wir haben vor, eine Fairtrade-Schule zu werden", bekräftigt Trick, "und mit dieser engagierten Truppe klappt das bestimmt auch!" Unter der Schirmherrschaft von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) steht die Kampagne "Fairtrade-Schools", die das begehrte Siegel an Schulen in ganz Deutschland verleiht. Der Registrierungsprozess dauert ein Jahr, in welchem alle Aktionen an der Schule dokumentiert werden, um am Ende in die Bewerbung einzufließen.