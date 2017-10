Oberndorf a. N. Zeitlose Hits verzaubern

Feuerwerk an Hits

Sie bedankten sich mit einem Feuerwerk an Hits. So bekamen die Gäste von "Old Friends" über "America", "Cecilia" oder "I am a Rock" bis hin zu "The Boxer" fast die gesamte Song-Palette der Ausnahmemusiker Paul Simon und Art Garfunkel zu hören. Mal gab es Thomas Wacker und Thorsten Gary pur, dann berührt die Japanerin Hiroko Tamaki mit dem feinfühlig gesungenen Antikriegslied "Where Have all the Flowers gone" von Joan Baez die Gäste. Kompositionen wie "El Condor Pasa" bieten eine prächtige Plattform für die Streicher, um deren Kongenialität unter Beweis zu stellen.

Der Geist der "Sixties" war an diesem Abend in die ehemalige Klosterkirche zurückgekehrt. Man spürte die Genialität der damaligen Hits, und das Publikum ließ sich gerne in eine Zeit entführen in der die Musik noch authentisch und handgemacht war.