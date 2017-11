Oberndorf a. N. Zeit für strahlende Kinderaugen

Durch die Teilnahme an der Aktion möchte sie ihr Glück teilen. Mit Kindern, die krank sind, ein Handicap haben, oder eine schwere Zeit durchgemacht haben, und mit Kindern, deren Familien sich keine Reitstunden leisten können. "Ich möchte einfach Freude schenken. Ich habe ein Pferd, das sehr kinderlieb ist, und das hätte ich mir früher auch gewünscht."

Vor zwölf Jahren, als sie mit ihrer ältesten Tochter schwanger war, kam sie durch einen Zufall an Melody. Von den Vorbesitzern haben sie und ihr Mann erfahren, dass die Haflingerstute sehr kinderlieb, "ein echtes Familienpferd", sei.

Melody mag Karotten, trockenes Brot und Äpfel

"Meine Traumpferderasse war es eigentlich nicht", erinnert sich Manuela Herrmann schmunzelnd. Heute ist die gutmütige Melody 20 Jahre alt – und Manuela Herrmann sehr glücklich darüber, dass sie sich einst für die braune Schönheit, die insbesondere Karotten, trockenes Brot und Äpfel mag, entschieden hat.

Ihr Angebot, Zeit mit ihrem Pferd Melody zu verschenken, teilte Manuela Herrmann auf Facebook, unter anderem in der Gruppe "Wer verschenkt was in Oberndorf und Umgebung". Zöpfe flechten, füttern, geführtes Reiten und Stallarbeit – kurzum: alles rund ums Pferd – steht in den gemeinsamen Stunden auf dem Programm. Das kommt bei vielen Nutzern sehr gut an, wie zahlreiche positive Kommentare und "Gefällt-mir"-Angaben zeigen.

"Den meisten Kindern merkt man schon an, dass sie im Umgang mit einem Pferd ruhiger werden", schildert Herrmann ihre Erfahrungen. Sie schaut zu Melody, die friedlich grast.

Beschäftigung abseits der Medienwelt

Manche würden kuscheln, andere, die sonst eher aufgeregt sind, seien auf dem Pferderücken plötzlich ganz entspannt. Und sie lernen auch, ihre Fantasie wieder einzusetzen, rupfen Gras und beschäftigen sich abseits der Medienwelt, so Herrmann. Sie betont, dass sich die Aktion an Kinder aus sozial schwächeren Familien und kranke Kinder richte und auch, dass sie je nach Anzahl der Anmeldungen nicht alle Anfragen berücksichtigen könne.

Bewerbungen habe sie bereits einige erhalten, allerdings, so die Pferdebesitzerin, müssten Termine relativ kurzfristig vereinbart werden, da das Wetter mitspielen muss. Um auch genügend Zeit mit dem Pferd verbringen zu können seien Treffen am frühen Nachmittag oder am Wochenende am geeignetsten. "Die Zeit vergeht so schnell", weiß sie aus eigener Erfahrung und möchte daher vier bis fünf Stunden einplanen, damit die Kinder ausreichend Zeit mit Melody verbringen können. Kontakt kann über Facebook mit ihr aufgenommen werden.

Manuela Herrmann hofft, dass sich noch der ein oder andere Pferdebesitzer findet, der sich ebenfalls für die Aktion begeistern kann. In der Region Oberndorf und Sulz wisse sie von einer weiteren Frau, die Kindern ebenfalls Zeit mit ihrem Pferd verschenke. "Es kann jeder entscheiden, wie vielen Kindern er es anbieten möchte und wie viel Zeit er sich nehmen möchte", sagt sie und nennt die freudig strahlenden Kinderaugen als einen ihrer Hauptbeweggründe, Zeit mit Melody zu schenken.