Oberndorf a. N. Zarter Rosenduft für die Ohren

Im Bolero aus der Oper "I Vespri Siciliani" von Giuseppe Verdi konnte Anna Novoso ihr sprühendes Temperament in der Stimme nutzen, um auch die schwierigen Koloraturen zu gestalten.

Mit der Arie der Lauretta aus der Opera buffa "Gianni Schicci", einer musikalischen Komödie von Giacomo Puccini, wurde der Übergang zum leichteren Teil des Abends eingeleitet. Mit schmeichelnder Stimme überredet Lauretta ihren Vater zu einem schon bei Dante Alighieri vorkommenden Schelmenstück.

Bei aller Exaktheit ist Spielfreude zu hören

Die Ungarischen Tänze Nr. 1 g-Moll und Nr. 6 D-Dur waren Orchesterstücke, in denen die Junge Philharmonie der Ukraine ihre Präzision sowie ihre Abstufung von Bewegung und Dynamik hervorragend darstellen konnte. Immer wieder zeigte Volodymir Syvokhip, wie man aus einem langsamen Tempo im nächsten Takt auf ein Presto oder von einem Piano auf ein Fortissimo wechseln kann. Bei aller Exaktheit war auch wirkliche Spielfreude herauszuhören.

Am Schluss des "ernsten" Teils stand ein absoluter "Bestseller der leichten Muse": die Ouvertüre zu "Die leichte Kavallerie" von Franz von Suppé. Eine gestochen scharfe Einleitung durch das hohe Blech, von Posaunen und Tuba wiederholt, führte zu sonorem Tuttiklang. Schmetternde Bläser und schwirrende Streicher machten die Illusion vorbeistürmender Pferde perfekt. Mit einem strahlenden Finale endete das Stück.

Nach der Pause setzte die Ouvertüre zu "Die Fledermaus" zur "Operette aller Operetten" das Programm fort. Absolut klangschön, glasklar und elegant wurde der große Walzer intoniert. Klagendes Fagott untermalte Rosalindes Motiv "So muss allein ich bleiben". Adeles ironisches "O je, o je, wie rührt mich dies" wurde mit Ironie und Augenzwinkern intoniert. Dem Dirigenten gelang es, die Feinheiten der Partitur hörbar zu machen.

Der Walzer "G’schichten aus dem Wiener Wald" bot Anna Nosova wieder die Möglichkeit eines großen Auftritts. Bei diesem großen Konzertwalzer von Johann Strauß Sohn war wieder die große Harmonie zwischen Solistin und Orchester spürbar. In der Polka "Tritsch Tratsch" legte der Dirigent ein fast höllisches Tempo vor, das aber für das Orchester kein Grund war, von der gewohnten Akkuratesse abzuweichen.

Gestalterisch ganz groß war die Sopranistin in dem so unterhaltsam und einfach erscheinenden Couplet "Spiel ich die Unschuld vom Lande". Die drei hier darzustellenden Personen musikalisch so exakt zu charakterisieren ist die hohe Kunst der Soubrette – und Anna Nosovas.

Eine ganze musikalische Welt wird eröffnet

Dieser Walzer darf als Abschluss in keinem Neujahrkonzert der Wiener Philharmoniker fehlen: "An der Schönen blauen Donau". Auch in der Klosterkirche erklang dieses Stück des "Walzerkönigs". Schon die Einleitung war ein Hörgenuss: das lange Crescendo, zum Thema hinführend. Das Thema, nur aus drei Tönen bestehend, blühte förmlich auf und eröffnete eine ganze musikalische Welt. Noch einmal strahlende Streicher, volltönende Bläser. Die Hörner zauberten ein besonderes Stück Musik.

Perfekt gesetzte Triolen leiteten den Radetzki-Marsch von Johann Strauß Vater ein, bei dem der Dirigent nicht nur sein Orchester sondern auch das Publikum führte. Jubelnder Applaus, teils stehend, wurde schließlich mit der Polka "Ohne Sorgen" als Zugabe belohnt.