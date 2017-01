Oberndorf a. N. Zahlreiche Ereignisse stehen 2017 bevor

Der Vorsitzende Hans-Jürgen Fiedler erinnerte an die Jahresversammlung und die Neuwahlen im Februar. Bei einem Vortrag über das Mühlbachtal unter dem Titel "Eine Region blüht auf" von Lothar Ellinger im März war allerlei Interessantes zu erfahren. Im April wurde im Rahmen einer Arbeitsaktion das Biotop am Stockbrunnen frühlingsfit gemacht, bevor die Vereinsmitglieder im Mai und Juni zu zwei Wanderausflügen in den Schiefererlebnispark Dotternhausen und zu den Forellenteichen mit anschließendem Forellenessen in Hopfau aufbrachen. Ein großes Ereignis war der Jahresausflug in den Vogelpark Steinen im Juli, ebenso das Grillfest bei Familie Dölker im August. Sehr erfolgreich war die 22. Fisch- und Pflanzenbörse in der Flößerhalle in Altoberndorf im Oktober.

Vortrag zu Aquarienpflege

Auch das kommende Jahr verspricht, ereignisreich zu werden. Der nächste Vereinsabend wird am 21. Januar um 19.30 Uhr in Bochingen in der Gutenbergschule sein. Jedes Mitglied kann dabei sein eigenes Aquarium auf Bildern oder Videos vorstellen. Interessierte Nichtmitglieder sind ebenfalls eingeladen, da auch die Gelegenheit besteht, sich über die Einrichtung, Pflege und Betrieb eines Aquariums mit Fischbesatz aus den Bereichen Süß- und Salzwasser zu informieren.