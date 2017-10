Oberndorf (cel). Das ehemalige Lehrerwohngebäude soll 2018 in einem ersten Bauabschnitt saniert werden. Im Gemeinderat hatte Architekt Hans-Dieter Glück vom Dornhaner Büro "Glück + Partner" die Planung samt Kosten dargestellt. In der Berichterstattung ist uns ein Fehler unterlaufen. Die jetzt vorgelegten Zahlen liegen laut den Ausführungen in der Sitzung nicht 900 000 Euro über den ersten Kostenschätzungen aus dem Jahr 2015, sondern 160 000 Euro. Zudem seien die Zahlen von 2015 nicht direkt vergleichbar, da sich der Leistungsumfang geändert habe und die Fachplanungen erst 2017 ausgeführt wurden, betont Glück. 2015 war in einer ersten Schätzung von zwei Millionen Euro für beide Bauabschnitte die Rede gewesen. Mittlerweile liegt man bei etwa drei Millionen. Diese Zahlen zu gegenüberzustellen, bedeute jedoch, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Denn vor zwei Jahren sei für den ELR-Förderantrag lediglich auf der Grundlage statistischer Kennwerte eine Zahl ermittelt worden. Erst 2017 wurden die Fachplaner involviert.