Oberndorf a. N. Wurde Fuchsbaby vorschnell getötet?

Oberndorf - Ein Babyfuchs musste sein Missgeschick am Montagmorgen auf dem Lindenhof mit dem Leben bezahlen. Der kleine Streuner war gegen 11.30 Uhr von Spaziergängern an einem Feldweg in der Nähe des Ahornwegs entdeckt worden. Er hatte sich in der Befestigung eines Zauns verheddert und war aus eigener Kraft nicht mehr losgekommen.