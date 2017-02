Oberndorf a. N. Wo sich die Guppys wohlfühlen

Besonderes Augenmerk legt er auch auf die reichhaltige Bepflanzung seiner Aquarien mit vielen verschiedenen Arten von Wasserpflanzen, die er liebevoll kultiviert. Er erklärte den Anwesenden, welche Pflanzen für welche Aquariengrößen und für welchen Fischbesatz interessant sind, und wie viele Wasserwechsel der Aquariumfreund durchführen sollte.

Zum Schluss zeigte auch der Schriftführer Hans Hofmockel Bilder und Videos seines mit Schmerlern, Guppys, Welsen, Neons, Platys, einem Kampffisch und vier Kampffischweibchen bevölkerten 420-Liter-Aquariums.

Die Gäste zeigten sich von dem Gesehenen beeindruckt und wollen auf jeden Fall zum nächsten Vereinsabend kommen, der bereits am Samstag, 11. Februar, um 19.30 Uhr im Vereinsheim in der Grundschule Bochingen stattfindet. Waldemar Skamel wird an diesem Abend die unterschiedlichen Möglichkeiten der Filtertechnik für Aquarien vorstellen.