Oberndorf a. N. Wird an Gutenbergschule wieder gedruckt?

Auf die direkte Frage, ob sich die Lehrerin aus Villingendorf um die Schulleiterstelle bemühen werde, kam aber ein ebenso konkretes "momentan nicht" zur Antwort. Sie möchte erst einmal so richtig ankommen, sich Zeit lassen und herauszufinden, ob das Profil zur ihr passe und ob die Rahmenbedingungen in Bochingen gegeben seien, ihre persönlichen Zielsetzungen zu verwirklichen.

Doch vorerst müsse sie sich mit Umnutzungsmöglichkeiten beschäftigen, um neuen Unterrichts- und Lagerraum zu schaffen, den Lehrplan einzuhalten und die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. So steht nun zeitnah die Verlegung des Werkraums an, um die Schulküche wieder in einen funktionsfähigen, den hygienischen Anforderungen entsprechenden Aktionsort zurückzuführen.

Erstaunt zeigten sich die Ortschaftsräte über die Druckerpresse, die Nester auf jeden Fall behalten will, um auch dem Schulnamen gerecht zu werden – als Ausstellungsobjekt oder in ihrer Funktionalität. Zwei Lehrkräfte kennen sich mit der Materie aus und könnten eventuell wieder drucken. Holz-und Kunststofflettern sind noch vorhanden.

Auch den Schulgarten – das Herzstück der Naturpädagogik – sieht die kommissarisch eingesetzte Schulleiterin nicht gefährdet. Die Eltern ließen sich da einbinden.

Die weitere Besichtigung des Gebäudes ließ aber keinen Zweifel daran aufkommen, dass doch deutlich Platz geschaffen werden könnte, wenn all das entsorgt wird, was sich über viele Jahre hinweg angesammelt hat. Auch das soll zeitnah angegangen werden. Da der Medienentwicklungsplan I-Pads vorsieht, werden auch die festinstallierten Computerplätze über kurz oder lang obsolet, was dem neuen Werkraum dann zugute kommt.

Immer im Fokus hat der Ortschaftsrat das Thema Ganztagsschule, will man doch den Zeitpunkt der richtigen Weichenstellung nicht verpassen. Ariane Nester ging in der Aussage mit ihren Vorgängerinnen konform, dass sie nicht den Eindruck habe, dass dieses System in den beiden ländlich geprägten Stadtteilen Boll und Bochingen gewünscht werde. Karsten bat um ein offenes Ohr hinsichtlich der Elternwünsche, um Bedarfsanalysen und Rückmeldung.