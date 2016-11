Oberndorf a. N. Winterzauber lockt unzählige Besucher

Ganze Familien nahmen an den Bastelangeboten teil, und der wunderbar dekorierte Weihnachtsmarkt sorgte auf der Aktionsfläche für vorweihnachtliches Ambiente. Manchem fiel bei dem riesigen Angebot an verschiedenen Dekoartikeln in allen Farben und Formen die Wahl der Dekoration für die kommenden Advents- und Weihnachtstage doch recht schwer.

Gegen Abend wurde der Eingangsbereich zur Partymeile. Die Liveband "Beatpack" sorgte mit aktuellen Schlagern und Oldies für Stimmung, und an den verschiedenen Ständen gab es Leckerbissen und Getränke für jeden Geschmack. Die Kleinen stürmten das Kinderkarussell, das unermüdlich seine Runden drehte.