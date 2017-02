Oberndorf a. N. Wie funktioniert denn eigentlich die Fasnet?

Oberndorf. Zur Integration gehört für Oberndorfer Zugezogene, Asylbewerber und Einbürgerungsinteressierte auch, zu lernen: Was ist Fasnet? Wie funktioniert das? Der Schmotzige als Fasnetsauftakt ist dafür der bestgeeignete Termin. Die Teilnehmer der drei Integrationskurse an der VHS haben dafür in unmittelbarer Praxis Erfahrungen gemacht. Im Museum haben sie allerlei über Hintergrund und Ablauf erfahren und die Narrenfiguren sowie Narrensprüchle kennengelernt.