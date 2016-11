Oberndorf a. N. Wie ein Familienfest

Epfendorf. Die insgesamt neun Mannschaften traten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Die Mannschaft "Räumle" ging als Sieger des Abends hervor. Mit seiner Veranstaltung lockte der Musikverein Epfendorf zahlreiche Zuschauer in die Gemeindehalle.

Konzentriert und etwas angestrengt pressen zwei junge Herren in weißen Poloshirts ihre Münder aufeinander. Ihre Lippen trennt nur eine dünne Spielkarte. Eigentlich spielen die beiden gemeinsam Fußball beim FC Epfendorf, doch heute Abend müssen sie sich bei einem etwas anderen Wettkampf durchsetzen – "Epfendorf sucht den Superschwaben". Das Spiel, das die beiden Fußballer bestreiten, heißt "Uno". Dabei gilt es die Karte mit dem Mund anzusaugen und an den Nachbarn weiterzugeben. "Uno" ist eine von insgesamt sechs Disziplinen an diesem Abend.

Daneben müssen die neun Mannschaften, allesamt Vereine und Gruppen des Ortes, auch Tischtennisbälle angeln, auf Rollen durch die Gemeindehalle rudern, Musiktitel und Interpreten durch Hören erkennen oder Bierkisten waagerecht auf dem Bauch stapeln.