Oberndorf a. N. Wetterkapriolen sorgen für Wermutstropfen

Brüstle gab zu Beginn einen Rückblick auf das Wetter des Vorjahres und die Folgen auf die Bienenzucht. Er führte aus, dass es zu warm, durchschnittlich sonnig, recht trocken und im Frühsommer unwetterträchtig gewesen sei. Die Folgen seien eine verspätete Frühjahrsentwicklung gewesen und eine, trotz der Wetterkapriolen, durchschnittliche Blütenhonigernte. Auch die Waldhonigernte sei trotz des häufigen Regens sehr gut gewesen.

Im vergangenen Jahr fanden wieder zahlreiche Veranstaltungen der Imker statt. So besuchte man den Württembergischen Imkertag, organisierte einige Stammtische mit Fachvorträgen und auch das Imkerfest im Klosterhof fand wieder erfolgreich statt. Die Feuchtbiotoppflege auf dem Schlatthof stand wie jedes Jahr auf dem Programm und auch das Kinderferienprogramm war gut besucht.

Klaus und Roland Panse sowie Ewald Keck hatten in den Ferien wieder Kinder zum Bienenstand eingeladen, um ihnen die fleißigen Honiglieferanten etwas näher zu bringen. Auch in der Ganztagsschule auf dem Lindenhof ist Klaus Panse tätig. Hier erfahren derzeit 15 Kinder jeden Mittwoch alles Wissenswerte über die Bienenzucht. Weiterhin bietet der Verein eine Jungimkerschulung an, die aktuell 20 Teilnehmer besuchen. Hans Theodor Koch konnte einen positiven Kassenstand präsentieren und Schriftführerin Anke Grözinger erinnerte nochmals an die Aktivitäten des vergangenen Jahres.