Oberndorf a. N. Wetterkapriolen setzen dem Wald zu

Obwohl noch nicht alles abgewickelt sei, hat der Festausschuss ein positives Fazit des wetterbegünstigten Biergartenfestes gezogen. 17 Vereine, Vereinigungen und Gruppen haben 486 Schichten belegt, mehr als im vergangenen Jahr. Festzustellen war, dass sich der Kreis ausweitet, seitdem die Modalitäten der Ausschüttung des Gewinns neu geregelt wurden. In diesem Jahr sollen 25 Prozent des Gewinns dem Ortschaftsrat zufließen – zweckgebunden für Bürgerprojekte. Die übrigen 75 Prozent sollen anteilig der Schichtzahl den Organisationen zukommen, denen die Helfer namentlich ihre Unterstützung gewährten. Diese Rangliste führt der Ortschaftsrat mit einem starken Anteil von 21 Prozent an. Dann folgen der Turnverein und die Bürger für Bochingen mit rund 14 Prozent. Auf den vierten Platz schob sich der Jugendclub, der für seine neuen Räume viel Einsatz zeigte. Tennisclub und Narrenzunft lagen nahezu gleich. Die Spielvereinigung und der Musikverein tauchen in der Bilanz auf den Plätzen sieben und acht auf. Der Musikverein und die Narrenzunft aus Boll führen die Liste der sechs auswärtigen Vereine an, die am Erfolg des Bochinger Biergartens mitgearbeitet haben und gleichzeitig die eigene Vereinsarbeit finanziell unterstützen.