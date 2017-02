Oberndorf a. N. Wertvolle Arbeit für Menschen in ihrer letzten Lebenszeit

Um den Anforderungen der Hospizarbeit gerecht werden zu können, werden Aus- und Fortbildungen durchgeführt. Wer sich dafür interessiert, könne sich jederzeit an die Gruppenleitung wenden, heißt es in der Mittelung

. Der ökumenischen Hospizgruppe Raum Oberndorf ist auch eine Trauergruppe angegliedert. Die Trauergruppe unter der Leitung von Gaby Schmidt bietet regelmäßig am ersten Samstag eines jeden Monats in der Zeit von 15 bis 17 Uhr einen Treff für Trauernde im Gemeindehaus "Quelle" in Winzeln an. Beide Hospizgruppen haben eine Rufbereitschaft eingerichtet, die wie folgt zu erreichen ist: Gruppe Oberndorf unter Telefon 0151/1 713 95 09; Gruppe Schramberg Telefon 0151/ 53 95 06 08. Der Dienst der ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter ist grundsätzlich kostenfrei und kann jederzeit angefragt werden.