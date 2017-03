Oberndorf a. N. Werte im Wandel

Nach einem Vesper berichtet der Hauptkommissar Matthias Lehmann vom Polizeirevier Oberndorf über dieses Thema aus Sicht der Polizei. Anschließend steht der Referent für eine Diskussionsrunde zur Verfügung. Es ist der dritte Vortrag dieser Reihe. Begonnen hatte sie im März 2016 mit Schrambergs ehemaligem Oberbürgermeister Herbert O. Zinell, damals Ministerialdirektor im Innenministerium in Stuttgart. Er beleuchtete den Komplex aus Sicht der Politiker. Im zweiten Vortrag ging Rainer Stark, Geschäftsführer von Chrom-Müller Metallveredelung (Oberndorf) aus Sicht der Wirtschaft darauf ein.

Der nächste und letzte Vortrag "Werte im Wandel der Zeit" folgt im November. Dann wird Thomas Elser, ehemals Pfarrer in Oberndorf, sich des Themas aus theologischer Sicht widmen. Anmeldungen zum Männervesper sind bis zum 21. März bei Hans Häckel, Telefon 07423/83 00, Fax 07423/ 81 07 52 60 oder per E-Mail an Pfarramt.Oberndorf-1@ elkw.de möglich.