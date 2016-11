Oberndorf a. N. Werte hängen von Sichtweisen ab

Hans Häckel hieß die Gäste willkommen und konnte als Referenten den Geschäftsführer der Oberndorfer Firma Chrom-Müller Metallveredelung GmbH begrüßen, der zum Thema "Werte im Wandel der Zeit aus wirtschaftlicher Sicht" sprach. Häckel lobte das große soziale Engagement der Firmeninhaber Rainer Stark und Birgit Müller-Stark, die dieses nicht nur bei der Bürgerstiftung oder dem Tafelladen zeigen würden.

Rainer Stark stellte zu Beginn seines Vortrags die Firma vor, die sich als Dienstleister in der Metallveredelung versteht und derzeit über 84 Mitarbeiter, darunter vier Auszubildende, verfügt. 540 Kunden beziehen jedes Jahr 50 Millionen veredelter Teile aus dem Betrieb in der Neckarstraße.

Aus der Sicht des Mikrokosmos der Firma Chrom-Müller stellte Stark die Frage: Was sind Werte? Geschart um die Compliance, zählte er beispielsweise Vertrauen, Partnerschaft, Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit oder auch Fairness dazu. Er fragte aber auch, ob wir nicht alle nur noch Compliance seien, also nur noch regelgerechtes, vorschriftsmäßiges und ethisch korrektes Verhalten zeigen würden. Hier tauchte die Frage nach den Ursachen auf, die Stark in der Globalisierung, der Kommunikation, dem Internet und der Gesellschaft sieht.