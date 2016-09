Oberndorf a. N. Wenn’s dunkel wird, kommen sie

Biologin Daniela Schmieder war nach Alt­oberndorf an die Flößerhalle gekommen, um den Kindern mehr über diese geheimnisvollen Flugwesen zu erzählen. Dazu hatte sie ausgestopfte Fledermäuse und zahlreiche Abbildungen mitgebracht. "Es gibt mehr als 1300 verschiedene Arten", erzählte sie. Darunter auch die berüchtigt-berühmte Vampirfledermaus, die sich von Blut ernährt. Sie kommt in Mittel- und Südamerika vor. Schmieder zeigte ein Foto von einem solchen Blutsauger, der am Fuß eines Huhnes trinkt. Faszinierend: Vampirfledermäuse besitzen ein Enzym im Speichel, welches das Blut der Beute nicht gerinnen lässt.

Kinder lauschen gespannt

Eine weitere Fledermausart sind Flughunde. "Sie gibt es in den Tropen und sie sind wichtige Bestäuber, von exotischen Früchten wie Mangos und Nüssen", so Schmieder. Die Kinder lauschten gespannt, während es langsam dunkel wurde. In Oberndorf gibt es keine blutsaugenden Fledermäuse, dafür aber Arten wie zum Beispiel den Abendsegler, von welchem Schmieder eine ausgestopfte Version mitgebracht hatte. Fledermäuse besitzen ein sehr gutes Gehör. Sie jagen mit der sogenannten Echoortung. "Die Fledermaus ruft, ihr Ruf stößt auf die Beute und kommt als Echo zurück", so die Biologin. Menschen können diesen Ruf nicht hören, da es sich um Ultraschallwellen in sehr hoher Frequenz handele. "Zum Glück, denn sonst wäre das ziemlich laut", sagte Schmieder.