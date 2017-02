Oberndorf a. N. Wenn Männer kochen und Frauen schweißen wollen

Im Fremdsprachenbereich stehen aktuell sieben Sprachen plus Deutsch zur Auswahl. Mit Hinblick auf die Reisezeit im Sommer startet ein Anfängerkurs Italienisch. Für Personen mit Grundkenntnissen in Englisch bietet der Touristenkurs A1/A2 die Möglichkeit, sich gezielt auf Sprechsituationen im Urlaub vorzubereiten.

Hilfe bei der Anmeldung

Deutschkurse für Berufstätige am Abend sowie Intensivkurse für Zugewanderte und Flüchtlinge starten in regelmäßigen Abständen. Für alle Fremdsprachenkurse empfiehlt sich die kostenlose Einstufungsberatung, die entweder vor Ort, telefonisch oder per E-Mail erfolgen kann. Für die Deutschkurse, die im Auftrag des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) durchgeführt werden, erhalten Interessierte Unterstützung und Hilfe bei den Anmeldeformalitäten.

Neu im Bereich Arbeit und Beruf ist für handwerklich Interessierte das WIG-Schweißen mit einem Einführungskurs zum Fertigen feiner Blech- oder Stahlarbeiten.

Und für alle, die mit ihrem Smartphone besser klar kommen möchten, zeigen spezielle Kurse, die insbesondere auch für ältere Bürger geeignet sind, Grundfunktionen und erste Extras der Geräte.

Das aktuelle Programm findet sich wie gewohnt in Geschäften, Banken, Rathäusern und in der VHS-Hauptstelle im Schwedenbau zum Mitnehmen. Alle Infos sind auch im Internet abrufbar.

Anmeldungen sind im VHS-Büro, telefonisch unter 07423/77 11 80 oder per Fax an 07423/77 21 11 sowie per E-Mail an vhs@oberndorf.de möglich.

Weitere Informationen: www.oberndorf.de/volkshochschule