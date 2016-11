Oberndorf a. N. "Wenn ich die erwische, scheppert’s"

Bis jetzt. Denn als die Kinder und ihre Erzieherinnen am vergangenen Dienstag nichts ahnend das Gelände betraten, trauten sie ihren Augen nicht. Die Hängebrücke wurde so stark zerstört, dass sie abgesperrt werden musste – zu gefährlich. Der oder die Täter müssen mehr als vorsätzlich gehandelt haben, denn eine der Erzieherinnen entdeckte unweit der Brücke eine Axt, mit der die Holzbalken wahrscheinlich bearbeitet worden waren. "Nicht auszudenken, wenn ein Kind das Ding zuerst gesehen und in die Hand genommen hätte", so Schnee. Mit dem Holz wurde teilweise Feuer gemacht – Spuren zeugen davon.

Schnee und viele andere vermuten, dass gelangweilte Jugendliche hinter den Taten stecken. "Wer sonst sollte so etwas machen?", fragt er. Mehrfach habe er schon Jugendliche beobachten können, die mit ihren Mofas auf der Straße unweit des Waldspielplatzes herumlungerten. Er stellt jedoch auch klar: "Wir wollen niemandem etwas unterstellen." Generell habe auch niemand was dagegen, dass auch andere Besucher die Waldlichtung zum Verweilen nutzten – sofern sie keinen Müll hinterließen.

Die Eltern und Erzieher hoffen jetzt, dass die Polizei die Täter früher oder später erwischt und zur Verantwortung zieht. Schnee appelliert auch an die Anwohner des alten Lindenhofs: "Wenn jeder Augen und Ohren offen hält, ist das schon ein erster Schritt." Denn was da zerstört wurde, habe nicht nur einen materiellen Wert, sondern vor allem einen ideellen: "Das hier ist einer der Lieblingsplätze der Kinder. Und die hängen daran."