Oberndorf a. N. Wenn aus Ton Kunstwerke werden

Oberndorf. Eine Woche zuvor geht es in der Töpferwerkstatt im Feinwerkbau des Gymnasiums hoch her. Unter der Leitung von Elisabeth Große werden hier den Kunstwerken die letzten Schliffe verliehen.

Die Figur eines Fuchses bekommt eine Glasur, an einem Tisch weiter werden 250 kleine Tonquadrate geformt. Was hat es damit auf sich? Die Tonquadrate werden schwarz glasiert, eines davon grün. Sie kommen anschließend in eine Plexiglasschale, erläutert der Tonkünstler, der einzige Mann unter den Töpferinnen. Er beschäftige sich mit dem Thema "Ikebana" und töpfere Schalen dazu. Die Besucher könnten sich überraschen lassen, wie er das Thema Ton und "Ikebana" (die japanische Kunst des Blumenbindens) verbindet.

An einem anderen Tisch werden Lichtkugeln gestaltet. In diese kommen, wenn sie fertig sind, Lichterketten oder Kerzen. Die Töpferinnen stechen Sternmotive in die Kugel. Eine andere Künstlerin fertigt Tonfiguren für eine Krippe, passend zur Vorweihnachtszeit.