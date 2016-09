Oberndorf a. N. Weniger Besucher im Freibad

Oberndorf

An 133 Tagen hatten die Freibadfreunde in der Region dieses Jahr die Möglichkeit, das Oberndorfer Freibad zu besuchen. Vom 5. Mai bis zum 14. September waren die Pforten des im Neckartal gelegenen Bades geöffnet. Insgesamt passierten 63 299 Besucher, davon an die 800 Dauerkartenbesitzer, das Drehkreuz an der Kasse.

Mit diesem Ergebnis konnte man zwar die Besucherzahlen des Vorjahres (76 935) nicht erreichen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Dennoch wurde die Zahl von 2014 übertroffen, als lediglich 50 600 Gäste das Freibad besuchten. Der Juli war dieses Jahr mit 25,06 Grad der Monat mit der höchsten Durchschnittstemperatur. Hier wagten mit 20 621 Besuchern die meisten Gäste den Sprung ins Nass.