Oberndorf a. N. Weiterer Schritt bei der Halle

Intensiv wurden die beiden Anträge des TC Bochingen (Tennis) und der Narrenzunft Altoberndorf (Zirkussport) diskutiert und unter viel Kompromissbereitschaft – jedoch auch mit gewissen Einschränkungen – konnte zugestimmt werden. Der Ortschaftsrat wird zudem in den benachbarten Stadtteilen nach freien Kapazitäten anfragen.

Für das bereits angelegte anonyme Urnenrasengrabfeld wurde eine Stele in Auftrag gegeben, um an die Namen der Verstorbenen zu erinnern. Bezüglich der gestalterischen Form hat man sich am Gedenkstein auf dem Aistaiger Friedhof orientiert.

Bekannt gegeben wurde die Anschaffung einer Geschirrspülmaschine für die Krabbelgruppe im evangelischen Kindergarten, wobei man dem Wunsch der Erzieherinnen nachgekommen sei.

Eine Hauptübung der Boller Abteilungswehr findet am kommenden Samstag, 28. Oktober, um 15.30 Uhr am Rathausplatz 5 statt.