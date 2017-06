Oberndorf a. N. Weg zur Kapelle

Oberndorf-Hochmössingen. Die Fronleichnamsprozession findet am Donnerstag, 15. Juni, in anderer Form statt. Der Gottesdienst beginnt um 9.15 Uhr in der St. Otmar Kirche. Danach werden in einer feierlichen Prozession die Fronleichnamsaltäre besucht. Und zwar nicht im Dorf, sondern in diesem Jahr auf dem Weg zur Antonius-Kapelle. Der Jahrestag des Heiligen Antonius ist der 13. Juni – daher werden die beiden Anlässe zusammengelegt und gemeinsam mit dem 500. Jubiläum der Antonius-Kapelle gefeiert.