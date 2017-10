Oberndorf a. N. Wassergesetz zwingt Stadt zum Handeln

Der namensgebende Fluss wird damit zum Problem – auch für Bauwillige. In der jüngsten Gemeinderatsitzung wurde das Büro "Wald + Corbe" damit beauftragt, zu untersuchen, ob im Kernstadt-Bereich Spundwände Abhilfe schaffen können. An die drei Millionen Euro soll die Maßnahme kosten, etwa ein Drittel der Kosten muss die Stadt selbst schultern. Damit würde allerdings zunächst einmal nur der Bereich zwischen Freibad und Umspannwerk am Aistaiger Ortseingang gesichert.

Das Oberndorfer Feuerwehrhaus hingegen steht auf Altoberndorfer Gemarkung. Auch für diesen Neckarabschnitt plant das Büro bereits. Eine Kostenschätzung, so erklärt Christian Stiehler von "Wald + Corbe", liegt allerdings noch nicht vor.

Wie Bürgermeister Hermann Acker und Tiefbauamtsleiterin Romy Bloß im Gespräch mit unserer Zeitung erläutern, habe sich eine genauere und somit auch teurere Untersuchung zu den Strömungsverhältnissen am Ortseingang von Altoberndorf gelohnt. Denn dort sähe es bei einem Jahrhunderthochwasser (HQ 100) gar nicht so schlimm aus, wie man angesichts des nahen Neckars annehmen sollte.