Oberndorf a. N. Waschbär taucht in Altoberndorf auf

Da staunte Claudia Liebrecht nicht schlecht, als sie vom Einkaufen nach Hause kam. Hinter ihrer blauen Papiertonne linste ängstlich ein pelziges Etwas hervor. Der Bildabgleich bei Googele brachte die Gewissheit: Es handelte sich tatsächlich um einen Waschbären.

Liebrechts Töchter Selina und Alisa schlossen den kleinen Säuger gleich in ihr Herz. Sie tauften ihn Mike und hätten ihn am liebsten als Haustier behalten, erzählt die Altoberndorferin lachend. Dabei war ihr im ersten Moment gar nicht zum Lachen zumute. Denn was ist zu tun, wenn man so ein Tier findet? Verschiedene Anrufe beim Tierschutzverein und ähnlichen Organisationen brachten Claudia Liebrecht nicht weiter. Sogar auf Facebook postete sie ein Foto des Waschbären und fragte, an wen sie sich wohl wenden soll. Da gab es allerhand Tipps, aber auch Warnungen. Wenn der Förster davon Wind bekomme, erschieße er das Tier sicherlich, schrieb eine Facebook-Freundin. Das wollte Claudia Liebrecht natürlich auf keinen Fall. "Er war ja so süß."

Schließlich fand sie einen Ansprechpartner. Das Tier wurde zunächst einmal zur Tierärtin Anne von Stromberg nach Holzhausen verfrachtet. Dabei stellte sich heraus, dass Mike wohl nicht der passende Name gewesen wäre. Es handelte sich nämlich um eine junge Waschbär-Dame.