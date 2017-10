Oberndorf a. N. Was wollte Martin Luther damals eigentlich wirklich?

Was wollte er wirklich? Und was hat er bewirkt in den vergangenen 500 Jahren? Darauf Antworten zu geben, versucht am kommenden Sonntag die Inszenierung "Martin Luther: Untertan und Freigeist". Dieses "lutherische Reformationsprogramm" wird die letzte szenische Lesung in der Trilogie von "Dein Theater" aus Stuttgart sein, heißt es in einer Mitteilung des Museums.

Nach dem Humanisten und Mit-Reformator Philipp Melanchthon und nach seiner Gefährtin Katharina von Bora wird in der evangelischen Stadtkirche der Hauptprotagonist Luther selbst im Mittelpunkt stehen. Stefan Österle präsentiert nach dem Konzept von Friedrich Beyer und unter der Regie von Hans Rasch die Persönlichkeit Luthers und skizziert den historischen Hintergrund.

Was war das für eine Zeit zu Anfang des 16. Jahrhunderts? Wer sich der Kirche widersetzte, war des Teufels – Angst vor der Allgewalt der Kirche und der Willkür des Klerus, Bücherverbrennungen, Todesurteile gegen Kirchenkritiker. Doch zaghaft werden die Gedanken frei und die Gläubigen unruhig. Einem Augustinermönch kommt die Erkenntnis, dass Papst und Priester ihr Meinungsmonopol missbrauchen und dafür das Evangelium, die "Frohe Botschaft" verschleiern, verleugnen, verfälschen. Ihm platzt der Kragen. Korruption und Sittenlosigkeit der Religionsverwalter provozieren ihn zu seinen 95 Thesen. Luther beruft sich auf den Kern des Glaubens: die Bibel. Nur diese begründet das Wort Gottes und nur dessen Gnade bringt Erlösung – nicht die Ablasszettel.