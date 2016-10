Oberndorf a. N. Warum sind Sie eigentlich...

Oberndorf. Wir haben bei der 53-jährigen Oberndorferin einmal nachgefragt.

Weshalb haben Sie sich für den Beruf der Krankenschwester entschieden?

Ich bin kein Mensch, der stillsitzen kann. Deshalb war für mich klar, ich brauche einen Beruf, bei dem ich in Bewegung bin. Als kleines Kind hatte ich einen lebensbedrohlichen Unfall und musste viel Zeit im Krankenhaus verbringen. Daran habe ich keine guten Erinnerungen. Vermutlich hat mich das motiviert, selbst Krankenschwester zu werden. Und da ich auf jeden Fall nach Stuttgart wollte, habe ich zugegriffen, als dort etwas im OP-Bereich frei war. Ich habe dann viele Jahre als OP-Schwester gearbeitet. Später war ich in der Gynäkologie, in der Orthopädie und auch in der Anästhesie tätig. Ich habe immer ganz bewusst gewechselt, um ein breitgefächertes Wissen zu bekommen. Als wir eine Familie gründeten, sind wir wieder nach Oberndorf zurückgekommen. Nach einer Weiterbildung beim DRK zum Thema "Erste Hilfe am Kind" habe ich Erzieherinnen und Lehrer im Landkreis geschult. Bis meine Kinder groß genug waren, habe ich im eigenen Haus einen Geschenkartikel-Laden betrieben. Dann bin ich wieder in meinen originären Beruf zurückgekehrt und habe fünf Jahre lang die Dialysestation des Nephrologischen Zentrums Villingen-Schwenningen auf Sulz-Kastell geleitet. Inzwischen arbeite ich als medizinische Fachangestellte. Das kennen die meisten wohl unter dem Begriff Arzthelferin.