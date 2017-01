Oberndorf a. N. Warum eigentlich Tempo 80 auf A 81?

"Der Schnellste raste mit 153 Stundenkilometern durch die Baustelle", war in der Polizeimeldung zu lesen. Von einer Baustelle ist indes seit Monaten weit und breit nichts zu sehen. Bauarbeiten sind auch gar nicht der Grund für die Geschwindigkeitsbeschränkung, erklärt Michael Waidele auf Anfrage unserer Zeitung. Er ist der Projektleiter von der Donaueschinger Außenstelle des Baureferats im Regierungspräsidium Freiburg. Vielmehr fahren die Autos auf diesem Streckenabschnitt der A 81 derzeit über ein Provisorium. Und das vertrage nun mal keine schnelleren Geschwindigkeiten.

Die geologische Beschaffenheit dieses Autobahnstücks mit seinen Anhydritvorkommen sorgt eigentlich seit dem Bestehen der Verkehrsader für Probleme. Immer wieder bewegt sich der Untergrund, gibt es Aufwerfungen oder Absenkungen. Aufwändige Probebohrungen in den vergangenen beiden Jahren haben aber ergeben, dass man sich ernsthaft Sorgen machen muss. Denn auf einer Strecke von einem Kilometer gibt es Hohlräume. Es könne deshalb nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Fahrbahn schlagartig absenke. Deshalb wurde eine Verstärkung – mit Stahl bewehrt – eingebaut, berichtet der Projektleiter. Sie ist allerdings keine Dauerlösung – ein Provisorium eben.

Wie auf der gegenüberliegenden Seite in Fahrtrichtung Singen wird in diesem Jahr auch in Richtung Stuttgart eine Betonplatte kommen. 15 Meter breit, 150 Meter lang und 40 Zentimeter dick wird sie sein – ordentlich ar­mie­rt. Die Kosten liegen bei einer Million Euro. Die geologischen und statischen Gutachten sind fertig, nun liegt der Ball beim Baureferat, also bei Michael Waidele.