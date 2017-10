Oberndorf a. N. Warnung entpuppt sich als fragwürdig

Oberndorf (cel). Immer mal wieder kursieren in Facebook oder auf WhatsApp Nachrichten, in denen auf Betrüger hingewiesen wird. Sie entbehren allerdings jeglicher Grundlage. Auch in Oberndorf und Umgebung ploppte bei vielen Usern eine mit folgendem Inhalt auf: "Wir bekamen gerade Meldung intern von der Feuerwehr ...es sind Leute unterwegs, die sich von Haus zu Haus durcharbeiten und kontrollieren wollen, ob die jetzt seit Januar gesetzlich vorgeschriebenen Rauchmelder vorhanden sind... nicht rein lassen und Polizei rufen...eine organisierte Verbrecher Bande !!!!!!“ Weiterposten!!" Ein Anruf unserer Zeitung beim Oberndorfer Revier bringt Klarheit. Den Beamten vor Ort ist nix bekannt. Nachrichten, die von vielen für wahr gehalten und deshalb an Freunde und Bekannt weitergeleitet werden, werden in Internet-Kreisen "Hoax" (englisch für Jux, Scherz, aber auch Schwindel) genannt. Die Polizei warnt dennoch davor, nicht auf Haustürgeschäfte reinzufallen. Erst kürzlich wurde in Epfendorf ein Rentner mit dem sogenannten Handwerkertrick für die Reparatur seiner Dachrinne abgezockt (wir berichteten).