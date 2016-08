Oberndorf a. N. Warme Brezeln und knackige Brötchen

Infolge der unablässigen Nachfrage, wurde das Personal im Backhaus aufgestockt. Trotz all der Hektik bei den tropischen Temperaturen in Backhäusle, nimmt man sich noch Zeit für das persönliche Gespräch. Franz Rohrer fühlt sich bestätigt in seinem Tun, wenn Backhausbetreiber aus Trichtingen, Herrenzimmern, Fluorn und Marschalkenzimmern Interesse zeigen und sich informieren wollen. Sofort ist man beim Fachsimpeln über die Funktionsweise des Ofens oder Brotbackrezepte. Man tauscht man seine Erfahrungen aus, beantwortet Fragen und gibt sich Tipps. So ist das Backhaus beides: Produktionsfläche und weiteres Kommunikationszentrum. Am heutigen Samstag spielt ab 16 Uhr die "Rentnerband" aus Herrenzimmern. Die "Ofaschlupfer" treten ab 20 Uhr auf. Mit einem Gottesdienst beim Schafstall beginnt am Sonntag der zehnte und damit letzte Tage des Biergartenfests. Diakon Thomas Brehm freut sich, mit allen zu feiern, die ins Grüne kommen. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr, ab 11 Uhr schließt sich der musikalische Frühschoppen an.