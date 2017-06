Oberndorf a. N. Wanderer erklimmen den Dreifürstenstein

Oberndorf (hw). Vorbei an der Burg Hohenzollern begann die Anfahrt der 30 Wanderer des Oberndorfer Albvereins auf die Alb nach Mössingen. Am Parkplatz "Olgahöhe" startete die Tour zunächst durch Wiesen mit vielen Kirsch- und Apfelbäumen, die aber alle in der Frostperiode Schäden genommen hatten.