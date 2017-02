Oberndorf a. N. Vorurteile ausräumen

Welches Prinzip steckt hinter einem robotergesteuerten Greifarm? Wie hilft ein Cochlea-Implantat bei angeborener Taubheit? Was leistet eine myoelektrische Armprothese? Und wie wirken Ferrofluide, sogenanntes flüssiges Eisen, bei der Krebstherapie? In all diesen Fragen sind die Jugendlichen der zehnten Klassen nun ein ganzes Stück schlauer geworden.

Beim Thema "Mobilität" stand der "Hyperloop" im Mittelpunkt. Eine Art "Rohrpostzug" soll es Reisenden in Kalifornien ermöglichen, die 600 Kilometer Entfernung zwischen San Francisco und Los Angeles in nur 30 Minuten zurückzulegen. Dazu soll eine Kapsel in einer Röhre gleiten und Spitzengeschwindigkeiten bis 1200 Stundenkilometer erreichen.

Bei der Forschung und Entwicklung sind Spezialisten unter anderem aus den Bereichen Maschinenbau, Elektronik und Informatik gefragt. Sogar ein Team der Universität München war an der Entwicklung des Kapsel-Prototyps beteiligt. Ebenso steuern Geowissenschaftler ihr Knowhow bei, wenn es um die Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit oder geologische Verwerfungen geht. Im Anschluss an den multimedialen Vortrag luden zahlreiche Exponate zum Anfassen und Ausprobieren ein.

Schulleiterin Heidrun Stritt betonte, wie wichtig es ihr gewesen sei, "Coaching4Future" an die Schule zu holen. Das Angebot stellt aus ihrer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zum BOGY-Praktikum und zum Girl’s Day dar. Im neuen Bildungsplan ist ab dem übernächsten Schuljahr für die Klassen 8, 9 und 10 je eine Wochenstunde für das neue Unterrichtsfach "Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung" reserviert. Stritt kann sich gut vorstellen, "Coaching4Future" jährlich für eine bestimmte Klassenstufe durchzuführen, möchte aber vor der Festlegung noch das Feedback der Zehntklässler abwarten. Auch Anne Pahlke, zuständig für Studien- und Berufsorientierung am GAR, ist schon gespannt, welches Fazit die Schüler aus der Veranstaltung gezogen haben.