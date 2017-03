Oberndorf a. N. Vorsorgevollmacht – ein weites Feld

Oberndorf. Der Referent näherte sich dem Thema durch die Frage, was ist, wenn keine Vorsorgevollmacht vorliegt. In diesem Fall wird von Amts wegen ein Betreuer bestellt. Das heißt, das Amtsgericht oder das Notariat sucht jemanden, der für einen handelt. Diese Person unterliegt wiederum der Aufsicht des Betreuungsgerichtes. Natürlich erfordert dies eine Menge Zeit, die in vielen Fällen nicht vorhanden ist. Hier hob Wolfgang Maier auf medizinische Notfälle ab.

Sollte eine Person durch Demenz beispielsweise nicht mehr fähig sein, Rechtsgeschäfte selbstständig vorzunehmen, wird ein Verfahren eingeleitet, bei dem das Betreuungsgericht einen Betreuer oder eine Betreuerin aussucht. Bei vorhandenem Ehepartnern oder Kindern ist das Gericht gehalten – wenn diese geeignet sind, sie einzusetzen.

Den Nutzen einer Vorsorgevollmacht verdeutlichte Wolfgang Maier am Beispiel einer dementen Person, deren Haus wegen Kostendeckung des Pflegeheimes verkauft werden muss. Hier können, wenn alle Entscheidungen von Amts wegen, das heißt durch den Betreuer, getroffen werden müssen, bis zum Verkauf viele Monate vergehen. Eine Vorsorgevollmacht hätte dabei aus den Schwierigkeiten geholfen.