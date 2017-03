Oberndorf a. N. Vorbereitung zur Ganztagsgrundschule

Als weitere Möglichkeit wird es die Ganztagsschule mit erweiterter Betreuung geben, die um 7 Uhr beginnt und um 16.30 Uhr endet. Für die erweiterte Betreuung wird, wie bisher auch, eine Gebühr erhoben.

Um den Schulbetrieb so aufnehmen zu können, sind jetzt Schulleitung und Stadtverwaltung gefordert. Zum einen muss zusätzliches Personal rekrutiert werden, um die Kinder in der unterrichtsfreien Zeit pädagogisch sinnvoll zu betreuen. Zum anderen werden am Gebäude umfangreiche Umbaumaßnahmen erforderlich.

Zunächst Provisorium

Bis die endgültigen Planungen abgeschlossen, durch den Gemeinderat abgesegnet und dann auch umgesetzt sind, wird eine provisorische Möglichkeit zur Unterbringung geschaffen. Bereits am kommenden Mittwoch stehen die nicht unerheblichen provisorischen Maßnahmen auf der Tagesordnung des Ausschusses für Technik und Umwelt zur Beratung und Beschlussfassung.

Die Rektorin der Lindenhofschule Cornelia Söll habe auch schon die Fühler für die außerschulischen Mittagsangebote der Schule ausgestreckt und bereits mit verschiedenen Vereinen und Institutionen Kontakt aufgenommen.

Bereits im Vorfeld wurden konkrete Planungen auf der Basis von Bedarfserhebungen durchgeführt, die zeigten, dass eine Ganztagsschule auf dem Lindenhof erwünscht und notwendig sei. Über die Anzahl der Schüler, die ab dem neuen Schuljahr das Angebot nutzen wollen, sollte man genaue Zahlen haben. Aus diesem Grund müssen die Schüler des neuen Jahrgangs bis zum 15. März an der Schule angemeldet werden.

