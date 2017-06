Oberndorf a. N. Von Pumpenräder bis Innenfilter

Nächster Termin

Die Aquarienfreunde treffen sich am Sonntag, 11. Juni, um 11 Uhr bei Familie Skamel in der Brachfelderstraße in Hopfau zum gemeinsamen Spaziergang zum Fischteich im Ort. Dort findet das jährliche Forellenessen statt. Anmeldung ist ab sofort bei Katja Skamel, Telefon 07454/61 89, möglich.