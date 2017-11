Oberndorf a. N. Von Monsterspritzen und allerhand Verwechslungen

Die Zuschauer waren begeistert von der Geschichte, bei der mit Giuseppe Mastrogostino auch die Mafia im Mühlbachtal einen Platz fand. Was sich hinter den Besuchen des zwielichtigen Enrico Maroni verbarg, erfuhren die Besucher erst zum Schluss – also auch am kommenden Wochenende, wenn es noch drei weitere Aufführungen gibt.

Mit der etwas vernebelten Jugendfreundin Ulrike Möck (Sarah Bühner) bekam "Basti" zu allem Unglück auch noch Kontakt – allerdings nur in der Absicht einen "Spreißsen" aus der Pobacke der Patientin zu ziehen. Bei dieser Szene lachten die Zuschauer zum Teil Tränen.

Mit auf der Bühne war auch Manuela Bürger, die als Arzthelferin nicht nur einmal dafür sorgen musste, dass die Ärzte ihre Arbeit erledigen konnte. Eine weitere Steigerung gab es als Max (Hans-Jürgen Kronbiegel) und Gerlinde Grantel (Petra Dreiwurst) auftauchten. Auf der Suche nach ihrer Tochter mussten beide erfahren, dass sie im Moment auf Besuch bei ihrer Mutter sei. Diese Notlüge sorgte für weitere Verwirrung. Am Ende tauchte auch das Arztehepaar wieder auf. Die Entspannung fiel aber aus, da Dr. August Bieberle mit dem Grund seines Besuches herausrückte, dann aber mit der Monsterspritze ebenfalls aus dem Verkehr gezogen wurde.

Was Völkerverständigung zwischen Mühlheim und Renfrizhausen bedeutet, das können die Besucher bei den noch ausstehenden Auftritten erfahren. Am kommenden Freitag, 17. November, beginnt die Abendvorstellung um 20 Uhr. Am Samstag 18. November, wird für die Senioren ab 14 Uhr gespielt. Die Schlussveranstaltung findet dann am Abend ab 20 Uhr statt. Im Anschluss gibt es wieder die Scheckübergabe an den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg. Karten gibt es bei Monika Awiszus, Telefon 07454/81 26 (täglich ab 17 Uhr), bei Karolin Rebholz bei "Floraldesign" in der Sulzer Bahnhofstraße sowie per E-Mail vvk@tragstadl.com