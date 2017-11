Oberndorf a. N. Von Kanada nach Mexiko geradelt

Oberndorf (idi). Zu einem und spannenden Reisebericht über seine Fahrradtour von Kanada nach Mexiko lädt der Altoberndorfer Michael Kipp auf Sonntag, 12. November, um 18 Uhr in die evangelische Stadtkirche in Oberndorf ein. Er nimmt die Besucher mit auf seine Reise, bei der er in 36 Tagen 3607 Kilometer von Vancouver (Kanada) bis nach Tijuana an der mexikanischen Grenze zurückgelegt hat.